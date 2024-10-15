Китай впервые за 24 года отправил в Вашингтон больших панд

CentralAsia (CA) - Двух больших трехлетних панд — Бао Ли и Цин Бао — вывезли из исследовательского центра в Дуцзяньяне на юго-западе Китая и отправили в Национальный зоопарк Вашингтона. Находившиеся в столице США в течение 23 лет большие панды Мэй Сян, Тянь Тянь, а также их детеныш Сяо Цицзи вернулись в Китай в ноябре 2023 года.

Кадры отправки панд из Дуцзяньяна опубликовал CNN. Животные прибудут в США спецбортом Boeing 777, получившим название Panda Express, где для них приготовили бамбук, морковь, кукурузные булочки.

В июне Китай впервые за 20 лет отправил в США пару больших панд. За несколько месяцев до этого лидер КНР Си Цзиньпин предложил отправить панд в зоопарк Сан-Диего «как посланников дружбы между китайским и американским народами».

Все панды считаются собственностью Китая, их отправляют в другие страны в рамках договоров об аренде. Как правило, за каждое животное платят от $250 тыс. до $1 млн. Всего в мире насчитывается 1,6 тыс. панд, из них в неволе за пределами КНР живет около 30.