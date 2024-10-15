В ночь на 17 октября можно увидеть «Луну охотника»

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Вечером 17 октября в небе сойдёт суперлуна - «Луна охотника». Это первая осенняя и одновременно ближайшая к Земле полная Луна в 2024 году.

«Луна охотника» будет третьим супермесяцем этого года, пишет Live Science.

Он приблизится к Земле на расстояние около 357 364 км. Благодаря этому он будет выглядеть на 30% ярче и почти на 15% больше, чем обычный полный месяц.

17 октября в 7:26 утра по восточному поясному времени Луна окажется в точке полной фазы. Лучшее время для наблюдения – сразу после захода Солнца. Она будет в созвездии Рыб, и будет выглядеть яркой и полной за день до и после.

Во время своего восхождения Луна будет расположена примерно посередине между двумя яркими планетами: Сатурном (справа) и Юпитером (слева). Юпитер появится на ночном небе примерно через час после полной Луны. А 20 октября Луна и Юпитер сойдут вместе.

Почему октябрьскую полную Луну называют «Луной охотника»? Это название происходит от англосаксонских традиций: когда-то его появление указывало охотникам, что пора готовиться к зиме. Его еще называют «Луной падающих листьев» или «Кровавой Луной».

Следующая полная Луна ожидается 15 ноября. Его обычно называют «Луной бобра», «Луной инея» или «Луной замерзания». Эта Луна также будет последней в 2024 году супермесяцем.