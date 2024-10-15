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Убийство подростка в казахстанском городе Талгар: Обнародована видеозапись конфликта

CentralAsia (KZ) -  В Министерстве внутренних дел Казахстана на брифинге поделились кадрами начала конфликта в Талгаре, за которым последовало убийство 16-летнего Шерзата Полата, сообщает Orda.kz.

На видео, которое показало МВД, момента убийства нет. В кадре — начало потасовки.

Хронология событий, по версии МВД:

  • Подозреваемый зашёл в магазин, где находился отец Шерзата Полата, Каржаубай Нурымов.
  • Подозреваемый купил две бутылки пива и четыре пачки сигарет, затем показал чек об оплате.
  • Отец проверил свой телефон и отметил, что деньги не поступили, но через минуту подтвердил транзакцию.
  • Затем подозреваемый взял ещё одну бутылку пива, оплатил 1000 тенге наличными, и получил около 500 тенге сдачи.
  • Покупатель и продавец обменялись жестами, что свидетельствовало об отсутствии конфликтов.
  • Позже подозреваемый снова вернулся в магазин и попросил поставить телефон на зарядку.
  • Спустя четыре минуты он вернулся, чтобы забрать телефон.
  • Отец Шерзата, услышав шум на улице, выбежал на крыльцо магазина.
  • Камеры зафиксировали подозреваемого с окровавленным лицом, а за ним в кадре появился убитый.
  • Нурымов, держа за руку подозреваемого, сделал замечание сыну. После чего вынес бутылку воды, что подозреваемый смыл кровь.
  • Позже подозреваемый зашёл в магазин и начал спорить с отцом Шерзата, показывая что-то в телефоне.
  • Отец мальчика выбежал из магазина с ножом в сторону подозреваемого, затем сын его остановил.
  • Далее можно увидеть, как подъехала группа людей. На записи одна из девушек разнимает мужчин, уводя одного из них в сторону.

Замначальника следственного департамента МВД Самат Аисов заявил, что видео чистое — без монтажа. По его словам, конфликта из-за банки пива не было.

4 октября в Талгаре произошла драка, в результате которой 16-летний парень Шерзат погиб от ножевого ранения, ещё два человека тяжело пострадали. СМИ писали, что конфликт начался из-за банки пива. Расследование на личный контроль взял министр внутренних дел.

В ночь на 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района Алматинской области сгорел дом, где жила семья 16-летнего погибшего школьника. В ДП региона также сообщили, что семью погибшего Шерзата взяли под охрану.

Акима города Талгара сняли с должности из-за ситуации с убийством несовершеннолетнего.

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