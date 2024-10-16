Монголия стала первой страной, получившей права на постановку американского мюзикла «Loving the silent tears»

CentralAsia (MNG) -
Американский мюзикл «Loving the silent tears» («Любовь к безмолвным слезам»), оставивший яркий след в мировом искусстве, впервые будет показан на сцене Государственного академического театра оперы и танца Монголии.
«Любовь к безмолвным слезам» – это мюзикл в бродвейском стиле, вдохновленный глубоким поэтическим сборником Высочайшего Мастера Чинг Хай «Безмолвные слезы». Мюзикл, режиссером которого работал номинированный на премию «Тони» Винсент Патерсон, с хореографией обладательницы премии «Эмми» Бонни Стори, переносит нас в волшебное путешествие на поезде по 16 странам на 6 континентах.
Премьера этого необычного мюзикла состоялась 27 октября 2012 года в грандиозном Шрайн Аудиториум в Лос-Анджелесе, Калифорния, США, в ознаменование 19-й годовщины Дня Высочайшего Мастера Чинг Хай.
источник: MiddleAsianNews