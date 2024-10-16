Центральные банкиры делают редкие комментарии в пользу увеличения запасов золота

CentralAsia (MNG) -

Покупки золота у центральных банков стали ключевым фактором рекордного ралли слитков в этом году. Но чиновники редко дают знать заранее, когда покупка становится приоритетом.

В понедельник управляющие резервами центральных банков Мексики, Монголии и Чехии, отступая от этой традиции, восхваляли более крупные активы. Комментарии предоставили уникальную информацию о том, как они относятся к слиткам, поскольку официальные лица заявили, что доля золота в резервах их страны, скорее всего, увеличится в ближайшие годы на фоне растущей геополитической напряженности и снижения процентных ставок.

«Учитывая контекст, с которым мы сталкиваемся сейчас — более низкие ставки, политическая напряженность, выборы в США, большая неопределенность — возможно, доля золота в наших портфелях также может увеличиться», — сказал Хоакин Тапиа, директор по международным резервам Banco de México.

Атарбаатар Энхжин из Монголии и Марек Шестак из Чехии поддержали замечания Тапиа. Три чиновника выступили вместе на панельной дискуссии в Майами на ежегодной отраслевой конференции, организованной Ассоциацией рынка драгоценных металлов Лондона.

«В случае Монголии я ожидаю, что резервы продолжат расти, и я также ожидаю, что доля золота в наших резервах, вероятно, увеличится в будущем», — сказал Атарбаатар, генеральный директор департамента финансовых рынков Центрального банка Монголии.

Шестак, заместитель исполнительного директора департамента управления рисками Чешского национального банка, ответил: «Я тоже полностью согласен».

Золото выросло более чем на 25% в 2024 году, превзойдя акции и облигации США, продолжая расти к новым историческим максимумам. Ралли отчасти было обусловлено беспрецедентными уровнями закупок слитков центральными банками, поскольку управляющие резервами ищут безопасность в драгоценном металле, чтобы защитить богатство своей страны от геополитической и экономической неопределенности.

По словам Терренса Кили, генерального директора Impact Evaluation Lab, среднестатистический центральный банк хранит 15% своих валютных резервов в драгоценных металлах по рыночной стоимости. Кили — бывший старший руководитель BlackRock, отвечающий за надзор за отношениями и услугами, которые фирма предоставляет центральным банкам и суверенным фондам благосостояния.

источник: MiddleAsianNews

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