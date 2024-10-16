TDB получил долгосрочное финансирование в размере $120 млн от правительственного агентства США

CentralAsia (MNG) -

Trade and Development Bank увеличит зеленое финансирование в Монголии за счет долгосрочного льготного финансирования на сумму до 120 миллионов долларов США

Trade and Development Bank подписал соглашение о финансировании с правительственным агентством США и Международной корпорацией финансирования развития, успешно привлекая долгосрочное льготное финансирование в размере до $120 млн. Благодаря этому соглашению банк и финансовое учреждение из Монголии впервые привлекли прямое финансирование от Международной корпорации финансирования развития.

Trade and Development Bankподчеркнул, что благодаря этому финансированию он будет способствовать развитию зеленого финансирования в Монголии, в том числе расширению доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий и женщин-предпринимателей, которые намерены инвестировать в возобновляемые источники энергии и устойчивое сельское хозяйство.

Исследование, опубликованное Международной корпорацией финансирования развития, показало, что микро-, малые и средние предприятия, которые составляют примерно 50% от общей численности рабочей силы Монголии и 90% всех зарегистрированных предприятий, а также вносят значительный вклад в экономическое развитие, нуждаются в дополнительном финансировании в размере 1,3 млрд долларов США.

источник: MiddleAsianNews

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