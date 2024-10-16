Хармагтай станет вторым Оюу Толгоем в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Xanadu представляет в Монголии ПТО-проект по золоту и меди на сумму $1,4 млрд

Xanadu Mines представила предварительное технико-экономическое обоснование (ПТО) библейских масштабов по своему медно-золоторудному проекту Хармагтай в пустыне Южная Гоби в Монголии, включающее чистую приведенную стоимость (ЧПС) до вычета налогов в размере 1,4 млрд долларов США (2,1 млрд австралийских долларов) и срок службы рудника почти в три десятилетия.

Исследование, подтверждающее потенциал проекта как глобально значимой, низкозатратной и долгосрочной горнодобывающей компании, описывает надежный 29-летний срок эксплуатации рудника с внутренней нормой доходности (IRR) 21 процент, что характеризует Хармагтай как важнейшую опору в преодолении растущего мирового разрыва между предложением и спросом на медь. Годовой показатель EBITDA за весь срок эксплуатации рудника составит более 293,1 млн долл. США (435 млн австралийских долларов).

Важно отметить, что в 18-месячном исследовании используются только консервативные предположения о ценах на сырьевые товары: цена на золото составляет всего 2100 долларов США (3116 австралийских долларов) за унцию, что значительно ниже текущих максимумов в 2670 долларов США (3962 австралийских доллара), а цена на медь составляет всего 4,10 доллара США за фунт.

Компания утверждает, что с четырехлетним периодом окупаемости и первоначальными капитальными затратами, прогнозируемыми в размере 890 млн долларов США (1,32 млрд австралийских долларов), проект демонстрирует высокую финансовую жизнеспособность, особенно с учетом того, что использование спотовых цен на сырьевые товары повышает внутреннюю норму доходности до 31 процента, а период окупаемости составляет три года, наряду с ошеломляющей чистой приведенной стоимостью до налогообложения в размере 2,67 млрд долларов США (3,96 млрд австралийских долларов).

Руководство прогнозирует добычу 60 000 тонн меди в год, а также 170 000 унций золота в год в течение первых восьми лет, после чего планируется перейти на добычу 80 000 тонн меди и 165 000 унций золота в год в течение последних двух десятилетий производства, что планируется как двухэтапное расширение рудника.

Хармагтай теперь готов стать крупным поставщиком меди в мире, особенно по мере того, как мир переходит к более электрифицированной экономике.

С учетом того, что срок эксплуатации рудника составляет почти три десятилетия, крупный китайский партнер Zijin, несомненно, будет стремиться развивать гигантский проект и укреплять свои позиции в растущем медном регионе Южной Гоби — юрисдикции, где уже находится медно-золотой рудник мирового класса Оюу-Толгой компании Rio Tinto.

источник: MiddleAsianNews

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