Юные монгольские футболисты отправятся в Лондон

CentralAsia (MNG) -

Тренировки юных футболистов Монголии, организованные известным английским футбольным клубом Fulham, прошли с 8 по 11 октября 2024 года на стадионе Федерации футбола Монголии.

В рамках проекта «Go Mongolia», реализуемого правительством Монголии, из этой программы тренировок были отобраны 11 выдающихся юных спортсменов для участия в программе Fulham FC в Лондоне. Отобранные спортсмены посетят стадион Craven Cottage и первоклассные тренировочные объекты в Англии, пройдут двухдневную тренировку с тренерами академии Fulham FC и сыграют товарищеский матч с командой из Fulham FC Foundation.

Тренер по развитию молодежи Янник Жан (Yannick Jean) сказал: «Это был действительно полезный опыт — тренировать часть талантливых футболистов Монголии. Наблюдая за игрой молодых игроков, их умелой защитой и сосредоточенностью, становится ясно, что монгольские футбольные академии усердно работают над развитием молодых талантов. Я надеюсь, что монгольские дети продолжат сохранять позитивный настрой, тренироваться последовательно и играть с решимостью. Сотрудничество, начатое с футбольным клубом Fulham, несомненно, создаст многочисленные возможности для развития молодых монгольских спортсменов в будущем. Я также с нетерпением жду возможности увидеть их игру по телевизору через несколько лет».

источник: MiddleAsianNews

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