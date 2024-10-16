Делегация монгольских парламентариев принимает участие в 149-й Ассамблее МПС

CentralAsia (MNG) - На 149-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), проходящей в Женеве, Швейцария, с 13 по 17 октября принимает участие делегация монгольских парламентариев во главе с заместителем председателя Великого Государственного Хурала (ВГХ) Булгантуяа Хурэлбаатар. Об этом сообщает пресс-служба ВГХ.

В состав монгольской делегации вошли депутаты Номинчимэг Одсурэн, Хосбаяр Ганбат и Генеральный секретарь Великого Государственного Хурала Баасандорж Барсурэн.

Ожидается, что участники Ассамблея МПС примут итоговый документ по общей теме дебатов. В ходе Ассамблеи пройдут заседания всех уставных органов МПС: Совета управляющих, Постоянных комитетов, Комитетов по правам человека в отношении парламентариев, Комитетов по вопросам Ближнего Востока, а также Форум женщин-парламентариев и Форум молодых парламентариев.

Основные дебаты 149-й Ассамблеи посвящены теме «Использование науки, технологий и инноваций (НТИ) для более мирного и устойчивого будущего».

Члены МПС намерены создать площадку для консультаций представителей государств-членов, обмена идеями и активизации межпарламентской деятельности по снижению рисков и увеличению выгод от использования новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Будет принята резолюция по вопросам, обсуждавшимся на заседании Постоянного комитета по демократии и правам человека «Влияние искусственного интеллекта на демократию, права человека и верховенство закона».

Международный парламентский союз, объединяющий парламенты стран мира, впервые был создан в 1889 году в Париже, Франция, и в настоящее время насчитывает 180 членов-государств и 15 международных парламентских организаций.

Великий Народный Хурал, высший законодательный орган Монгольской Народной Республики (МНР) стал членом МПС в 1962 году. В начале 1990-х годов, когда Монголия перешла к новой политической и экономической системе и создала первый постоянно действующий парламент в соответствии с новой Конституцией. Таким образом отношения и сотрудничество между Великим Государственным Хуралом Монголии и МПС вышли на новый этап.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения