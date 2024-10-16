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Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: В России ужесточили наказание за организацию незаконной миграции и получение российского ВНЖ по браку

CentralAsia (CA) -  Закон, направленный на борьбу с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов, принят депутатами Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении, сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

Теперь получить разрешение на временное проживание вне квоты или вид на жительство (ВНЖ) будет возможно не ранее чем через три года с момента вступления в брак либо усыновления, пояснил он.

За проголосовали все присутствующие на заседании депутаты. Изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Если брак будет признан судом недействительным, то выданное разрешение будет аннулировано. Аналогичный механизм будет применяться, если мигранта по суду ограничат или лишат родительских прав либо отменят усыновление.

«Работа над совершенствованием миграционной политики продолжается. На рассмотрении еще шесть законопроектов, которые обсуждали с вами (в Госдуме) ранее»,— написал Вячеслав Володин в Telegram-канале.

С 2021 года по сегодняшний день, пояснял ранее Володин, в России было заключено более 4,3 тыс. фиктивных браков с целью получения ВНЖ. По словам спикера нижней палаты парламента, принятие закона предотвратит получение вида на жительство и гражданства путем мошеннических схем.

МВД России 18 сентября сообщало, что на миграционном учете состоит почти 6,2 млн иностранцев. В июне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин говорил, что число мигрантов в стране колеблется в диапазоне 13–14 млн человек.

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