Президент Узбекистана ознакомился со строительством новой фабрики АГМК

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках визита в Ташкентскую область ознакомился с ходом строительства третьей медно-обогатительной фабрики Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК). После ввода объекта в эксплуатацию предприятие станет одним из крупнейших в мире в своей отрасли, говорится на сайте руководителя республики.

Данный проект является частью освоения месторождения «Ёшлик-1», о чем глава государства подписал постановление еще в 2017 году. Отмечается, что добыча полезных ископаемых будет вестись на площади 11 тысяч гектаров.

Месторождение содержит 13 видов ценных и редких металлов, включая:

золото;

медь;

серебро;

селен;

молибден.

Фундамент возводимой здесь медно-обогатительной фабрики был заложен летом 2021 года.

Стоимость этого крупного проекта превышает $4,6 млрд — от разработки месторождения до строительства производственного комплекса с инфраструктурой.

Президенту доложили, что в настоящий момент вскрыто 200 млн кубометров поверхности земли, проложен 41 километр железнодорожных путей, установлена подстанция мощностью 650 мегаватт. Также завезено импортное оборудование, в частности из США, Великобритании, Китая, России, Германии и других стран.

По планам специалистов, на первом этапе предприятие сможет перерабатывать 60 млн тонн руды в год, за счет чего будет произведено 917 тысяч тонн медных и 2,5 тысячи тонн молибденовых концентратов. Фабрика обеспечит занятость более 5,5 тысячи человек. К слову, проект дает развитие смежным отраслям. Например, введены в строй шесть заводов по выпуску металлоконструкций для строительства основного промышленного объекта. Упрощен процесс логистики за счет возведения между корпусами предприятия конвейера.

На втором этапе мощность фабрики увеличится втрое, ежегодная переработка руды возрастет до 160 млн тонн. Ожидается, что к 2028 году данное подразделение АГМК станет производить 400 тысяч тонн меди, 50 тонн золота и 270 тонн серебра в год.

С учетом запасов редких и драгоценных металлов на алмалыкском месторождении, а также в связи с прогнозируемым экспертами повышением спроса на комплектующие из меди, продукция узбекского предприятия будет востребована на международном рынке в течение многих лет. В будущем комбинат нарастит мощности в три раза, стоимость выпускаемых товаров достигнет $8 млрд в год. Появится 11 тысяч новых рабочих мест.

АГМК — крупный комплекс по добыче цветных, редких и драгоценных металлов. На его долю приходится 5% валовой промышленной продукции республики и 6% экспорта промышленной продукции. На предприятии работают около 35 тысяч человек.

По официальным данным, в 2023 году комбинат произвел 148 тысяч тонн меди, свыше 17 тонн золота, 162 тонны серебра. Было освоено $1,1 млрд инвестиций. Экспортные показатели компании достигли отметки $662 млн.