Убийство подростка в казахстанском городе Талгар: Количество задержанных увеличилось до 10 человек

CentralAsia (KZ) - Количество задержанных по делу об убийстве в казахстанском городе Талгар увеличилось до 10 человек. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РК Бауржан Аленов на пресс-конференции для СМИ.

«На месте были задержаны семеро подозреваемых и сразу взяты под стражу. Буквально 13 октября мы дополнительно водворили ещё троих. Это лицо, которое можно было увидеть на видео – водитель Volkswagen Golf. После всей этой драки приехали ещё двое лиц, которые проживали там недалеко. Они находятся под следствием, проходят по делу как подозреваемые», – сообщил Аленов.

Ранее в прокуратуре Алматинской области сообщали, что по делу задержаны семь человек.

Акима города Талгара сняли с должности из-за ситуации с убийством несовершеннолетнего.

4 октября в Талгаре произошла драка, в результате которой 16-летний парень Шерзат погиб от ножевого ранения, ещё два человека тяжело пострадали. Расследование на личный контроль взял министр внутренних дел. В ночь на 12 октября в селе Азат Енбекшиказахского района Алматинской области сгорел дом, где жила семья 16-летнего погибшего школьника. В ДП региона также сообщили, что семью погибшего Шерзата взяли под охрану.

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