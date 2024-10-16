экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Лидеры Монголии и Китая обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений

CentralAsia (MNG) -  

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в среду, что он придает большое значение развитию двусторонних отношений и готов работать с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа для содействия устойчивому и стабильному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Монголией под руководством построения сообщества с единой судьбой.

Си Цзиньпин высказал эти слова в своем поздравительном послании Хурэлсуху по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com