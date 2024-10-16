Лидеры Монголии и Китая обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений

CentralAsia (MNG) -

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в среду, что он придает большое значение развитию двусторонних отношений и готов работать с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа для содействия устойчивому и стабильному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Монголией под руководством построения сообщества с единой судьбой.

Си Цзиньпин высказал эти слова в своем поздравительном послании Хурэлсуху по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией.

источник: MiddleAsianNews

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