«Узатом»: Малая АЭС будет в собственности Узбекистана

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CentralAsia (UZ) - Атомная станция малой мощности (АСММ), которую планируется построить в Джизакской области, будет находиться в собственности Узбекистана. Об этом заявил глава дирекции строительства АЭС Агентства по развитию атомной энергетики («Узатом») Отабек Аманов, передает «Газета.uz».

«Станция будет полностью являться собственностью Республики Узбекистан. Станцией будет управлять оператор — местная компания, то есть в настоящее время дирекция наделена полномочиями оператора. То есть будет управлять государственная компания-оператор, у которой будет соответствующая лицензия на эксплуатацию», — сказал Аманов на встрече с журналистами 15 октября в рамках международной конференции «Вызовы и перспективы развития атомной энергетики в Узбекистане».

Аманов подробнее остановился на этапах строительства малой АЭС:

начало работ запланировано на осень 2024 года, когда будет создана необходимая инфраструктура для строительства, подписаны соответствующие документы. На начальном этапе будет построен жилой городок для строителей;

в 2024-2029 годах планируется построить шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый, то есть общей мощностью 330 МВт. Реакторы будут размещены на одной площадке с учетом требований безопасности и норм в области атомной энергетики;

в 2029 году ожидается ввод в эксплуатацию первого реактора — через 60 месяцев после начала строительных работ. Каждый следующий реактор будет запускаться с интервалом в шесть месяцев. Полный запуск станции с шестью реакторами намечен на 2032-2033 годы.

Для участия в проекте малой АЭС планируется привлечь зарубежные компании.

«Атомная станция состоит из двух крупных компонентов — это ядерный остров и вспомогательный объект. Ядерный остров, естественно, мы будем реализовывать с нашим генеральным подрядчиком «Атомстройэкспортом» («Росатомом»). А вспомогательный объект мы хотим как-то комбинировать, чтобы участвовали международные компании, чтобы это был международный проект. Сейчас прорабатываем варианты», — сообщил Отабек Аманов.

По поводу финансирования проекта ведутся переговоры с зарубежными и местными банками.

«Есть банки Европы, России и местные банки. Потому что некоторые части инфраструктуры будут строить местные подрядчики… Предложения банков будут согласовываться с Министерством экономики и финансов и Центральным банком», — пояснил глава дирекции.

Стоимость проекта пока не раскрывается.

Ядерное топливо для малой АЭС будут производить с использованием узбекского урана, который будет обогащаться в России.

«Будет использоваться оксид урана-235 с обогащением до 19% или 20%. Вот это топливо будет импортироваться, но есть один момент. Оно будет производиться на давальческом сырье местного узбекского урана. То есть узбекский уран будет вывозиться, будет проводиться его фабрикация, изготовление топлива и затем его будут завозить обратно. Из-за того, что это будет местный уран, мы надеемся, что стоимость топлива будет намного ниже», — заявил Аманов.

По его словам, использованное ядерное топливо будет вывозиться в Россию, где пройдет переработку, часть компонентов будет возвращаться в Узбекистан.

Закупкой производимой на АЭС электроэнергии и поставкой ее потребителям через «Национальные электрические сети» будет заниматься компания «Узэнергосотиш».

АСММ планируется построить рядом с озером Тузкан в Фаришском районе Джизакской области. Власти Узбекистана рассматривают возможность строительства малых АЭС и в других регионах страны.

По словам директора агентства «Узатом» Азима Ахмедхаджаева, уже проведена предварительная оценка 14 потенциальных площадок для строительства атомных станций.

Контракт с «Росатомом» на проектирование, поставку и строительство малой АЭС был заключен 27 мая в Ташкенте в ходе государственного визита президента России Владимира Путина. В связи с этим стороны подписали протокол о внесении изменений в утвержденное 7 сентября 2018 года соглашение между правительствами обоих государств о сотрудничестве по проекту возведения в Узбекистане атомной электростанции.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал проект строительства малой АЭС жизненно важным. «Практически все ведущие государства мира обеспечивают свою энергетическую безопасность и устойчивое развитие за счет атомной энергетики. Имея большие собственные запасы урана и экспортируя его в третьи страны, для нас этот проект является жизненно важным, если мы думаем о перспективах выхода на новый этап развития Узбекистана», — сказал Мирзиёев.