В России вдвое урезали квоту на временное проживание мигрантов

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CentralAsia (CA) - Правительство России твердило квоту на временное проживание иностранцев в стране в размере 5,5 тысячи разрешений в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тысячи разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — говорится в документе.

По сравнению с 2024 годом, в котором квота составляла 10 595, она сократилась почти вдвое.

Общая квота разрешений будет распределена по российским регионам в соответствии с их заявками. Наибольшее число разрешений традиционно получают Москва и Московская область, в следующем году их число составит 1 тысячу и 350 соответственно.

Ранее исследование платформы hh.ru показало, что 80% россиян считают слишком большим число проживающих в стране мигрантов. За последний год доля тех, кто выбирает такой вариант ответа, увеличилась на 21% пункт. Адекватным количество трудовых мигрантов в России считают только 12% респондентов.