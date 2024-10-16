В Швеции расследуют дело об изнасиловании — СМИ предполагают, что речь идет о Килиане Мбаппе. Футболист все отрицает

CentralAsia (CA) - Шведская прокуратура во вторник подтвердила, что проводит расследование по делу об изнасиловании. Согласно данным шведских газет, речь идет о футболисте «Реала» Килиане Мбаппе, хотя в заявлении прокуратуры имя подозреваемого не называется. Мбаппе назвал сообщения в прессе «фальшивыми новостями», пишет «Би-би-си».

«После публикации в СМИ информации о предположительно имевшем место изнасиловании в Стокгольме прокурор может подтвердить, что жалоба на изнасилование поступила в полицию и ведется расследование», — говорится в заявлении прокуратуры.

Инцидент произошел 10 октября 2024 года в отеле в центре города.

Согласно данным двух шведских изданий, Aftonbladet и Expressen, Килиан Мбаппе находится под следствием по обвинению в изнасиловании.

По сведениям Aftonbladet, Мбаппе был с группой людей в ресторане Chez Jolie шведской столице в четверг вечером, прежде чем отправиться в клуб «V», где они познакомились с другими людьми. Как сообщает шведский телеканал TV4 News, в субботу некая женщина обратилась за помощью в больничную палату для жертв изнасилования и сообщила, что стала жертвой сексуального преступления со стороны Килиана Мбаппе.

25-летний Мбаппе перешел в «Реал» из «Пари Сен-Жермен» по свободному трансферу в летнее трансферное окно и забил семь голов в 11 матчах за свой новый клуб.

К моменту его ухода отношения с «ПСЖ» испортились. Мбаппе в данный момент готовится к судебному разбирательству по поводу невыплаченной зарплаты — по его словам, «ПСЖ» задолжал ему 55 млн евро.

Спор возник после продления контракта игрока два года назад. По словам источников в клубе, тогда стороны договорились, что в случае ухода Мбаппе по свободному трансферу он откажется от некоторых финансовых выгод, в частности, бонусов, в качестве компенсации клубу.

Слушания должны состояться во вторник, и Мбаппе заявил, что появление новостей о его причастности к изнасилованию днем раньше — не случайность.

«Фальшивые новости!!! — написал футболист в соцсетях. — Это стало настолько предсказуемым. За день до слушаний, как будто случайно, да?»

«Сегодня шведское СМИ Aftonbladet распространило новый клеветнический слух, — говорится в заявлении Мбаппе, обнародованном агентством AFP. — Эти обвинения абсолютно ложны и безответственны, а их распространение неприемлемо. Чтобы положить конец этому методичному разрушению его имиджа, будут предприняты все необходимые юридические действия для восстановления истины и судебного преследования любого лица или СМИ, причастных к моральной травле и клевете, которой постоянно подвергается Килиан Мбаппе».