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Председатель Сената Австралии Сью Лайнс прибыла в Монголию

CentralAsia (MNG) -  По приглашению спикера Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии Амарбаясгалана Дашзэгвэ в Монголию с официальным визитом прибыла Председатель Сената Австралии Сью Лайнс. Об этом сообщила пресс-служба ВГХ.

Почетных гостей приветствовали заместитель Спикера Великого Государственного Хурала Пурэвдорж Бөхчулуун, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Австралии Даваасурэн Дамдинсурэн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралии в Монголии Кэти Смит и другие официальные лица.

Пурэвдорж Бөхчулуун и Сью Лайнс
Пурэвдорж Бөхчулуун и Сью Лайнс

В рамках данного визита спикер Великого Государственного Хурала Амарбаясгалан Дашзэгвэ и Председатель Сената Австралии Сью Лайнс проведут расширенную встречу по вопросу расширения и развития сотрудничества между высшими законодательными органами двух стран.

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