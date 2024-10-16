Казахстанцы смогут влиять на зарплаты чиновников через онлайн-оценку их работы

CentralAsia (KZ) - С 2025 года казахстанцы получат возможность оценивать работу государственных служащих через онлайн-систему. Более того, оценки граждан будут напрямую влиять на размер зарплаты чиновников: те, у кого низкий рейтинг, будут получать меньше, сообщает Orda.kz.
Этот проект, направленный на повышение прозрачности и ответственности в госаппарате, станет частью масштабной программы цифровизации, которую планируется завершить к 2029 году.
Инициативу озвучили в Центре исследований анализа и оценки эффективности при Высшей аудиторской палате РК. По словам руководителя научных проектов центра исследований, Бауыржана Бокаева, главная цель — усиление взаимодействия между гражданами и государством, а также повышение оперативности работы госорганов через цифровизацию.
«Модели управления из таких стран, как Великобритания, Сингапур и США, служат примером для внедрения в Казахстане лучших практик в области меритократии, цифровизации и повышения эффективности госаппарата», - рассказал Бокаев.
В рамках подготовки проекта уже разработаны стандарты оценки знаний и навыков госслужащих, что станет основой для новой системы оценки их профессиональной деятельности.