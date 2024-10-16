В Северной Корее сообщили, что 1,4 млн человек решили вступить в армию

CentralAsia (CA) - Северная Корея заявила, что 1,4 млн молодых людей подали заявления на вступление в армию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Молодые люди, демобилизованные солдаты, включая студентов и представителей молодёжных союзов, выразили полную решимость показать врагам настоящий вкус войны и огненного дождя», – пишет ЦТАК.

Напряжённость между Кореями возросла после того, как Северная Корея обвинила Сеул в запуске беспилотников над Пхеньяном, якобы сбросивших антиправительственные листовки. Однако, по словам южнокорейских военных, они не направляли свои дроны в воздушное пространство Северной Кореи.

В то же время Юг рассматривает возможность того, что такие действия могли быть совершены гражданскими группами, занимающимися распространением антирежимных листовок в Северной Корее. В ответ на инцидент северокорейские войска взорвали участки дорог и железнодорожных путей у границы, после чего южнокорейская армия открыла предупредительный огонь.