В Литве количество мигрантов из Центральной Азии выросло в 14 раз

CentralAsia (CA) - После того, как глава разведки Литвы отметил 14-кратный рост числа мигрантов из Центральной Азии с 2021 года, премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что общее число все еще довольно мало и не должно использоваться для запугивания общественности. Об этом сообщает Литовское общественное вещание (LRT).

«Очевидно, что потребности рынка труда, которые ранее удовлетворялись иммигрантами из Украины и Беларуси, с началом масштабного вторжения, когда украинские мужчины сражаются на передовой, произошли фундаментальные изменения в структуре рабочей силы, которая нужна нашему бизнесу, и это произошло также за счет населения Центральной Азии. Численность этих людей, безусловно, увеличилась с очень небольших цифр», — сказала Шимоните радиостанции Žinių Radijas.

Глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дариус Яунишкис заявил LNK News до этого, что его агентство не имеет возможности проверять всех мигрантов, и что это создает контрразведывательные и террористические риски.

Шимоните отметила, что заявления Яунишкиса можно рассматривать как призыв к увеличению финансирования ДГБ, поскольку правительство разрабатывает бюджет на следующий год.

По данным Департамента миграции, на 1 октября в Литве проживало около 10 600 тысяч узбеков. В начале года их было 8200, а в начале 2022 года — всего 998. В настоящее время граждане Узбекистана составляют четвертую по величине диаспору в Литве.

Число жителей из Таджикистана за первые девять месяцев 2024 года увеличилось с 5700 тысяч до 7200 человек.

Число граждан Кыргызстана составило 6600 человек (рост с 2000 человек).

Украинцы остаются крупнейшей общиной иностранных граждан в Литве, насчитывающей 77 500 человек. Белорусов насчитывается 61 300 человек, а граждан России — 15 300 человек, по данным Департамента миграции.

В настоящее время в Литве действующие виды на жительство имеют 222 000 иностранцев (7,8% от всего населения в 2,3 млн).