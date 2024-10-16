Казахстан пригласили в БРИКС

CentralAsia (KZ) - Казахстану поступило предложение о вступлении в БРИКС. Об этом Tengrinews.kz заявил пресс-секретарь президента Берик Уали.

«В адрес президента поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС… Эти предложения внимательно рассматриваются главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана.

Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», - сказал он.

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