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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции в провинции Малатья. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 10:46 (по местному времени).

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение также ощущалось в соседних провинциях, таких как Диярбакыр и Элязыг

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