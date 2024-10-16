В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции в провинции Малатья. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 10:46 (по местному времени).

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение также ощущалось в соседних провинциях, таких как Диярбакыр и Элязыг