В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9
- Азия и мир, общество
- 14:35, 16 октября 2024
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CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на востоке Турции в провинции Малатья. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 10:46 (по местному времени).
Очаг залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение также ощущалось в соседних провинциях, таких как Диярбакыр и Элязыг
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