Глава аппарата акима Талгарского района освобожден от должности

CentralAsia (KZ) - Глава аппарата акима Талгарского района Казахстана Аслан Касымбаев лишился должности. Об этом сообщили в пресс-службе районного акимата.

«Руководитель аппарата акима Талгарского района освобождён от занимаемой должности. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечены аким Талгарского района Танат Айдарбеков и его заместитель Айбек Бидаев», – говорится в сообщении.

Ранее с должности сняли акима Талгара.

Кадровые решения принимаются на фоне расследования гибели школьника. 4 октября в Талгаре произошла драка, в результате которой 16-летний Шерзат погиб от ножевого ранения, два человека тяжело пострадали. Изначально арестовали семерых человек, позже количество задержанных выросло до десяти. Расследование на личный контроль взял министр внутренних дел.

В ночь на 12 октября в селе Азат сгорел дом, где жила семья погибшего школьника. В Генпрокуратуре заявили о поджоге. На месте пожара нашли канистру и резиновые перчатки.

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