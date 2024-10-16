Дожди и снег: Какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни
CentralAsia (KZ) - В «Казгидромете» дали прогноз погоды на 17, 18 и 19 октября.
На большей части Казахстана пройдут осадки:
17 октября – на юго-востоке в горных районах дождь и снег, на западе – дожди;
18 октября – сильные дожди, днём с грозой.
Лишь на севере сохранится погода без осадков, ожидается даже повышение температуры воздуха.
В целом по республике прогнозируют усиление ветра, туман в утренние и ночные часы, гололёд в горных районах.
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