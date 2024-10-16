Транзит судов через Босфор приостановили из-за густого тумана. Фото

CentralAsia (CA) - Министерство транспорта Турции сообщило, что транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны. Очереди на проход ждет более 100 судов.

В заявлении Минтранса Турции, которое приводит Posta, указано, что движение приостановлено из-за густого тумана, образовавшегося над Стамбулом утром 16 октября. Также приостановлены автомобильные паромные переправы.

Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским. На обеих сторонах расположен Стамбул. Длина составляет около 30 км, максимальная ширина — 3700 м, минимальная — 700 м. В год через Босфор проходит более 40 тыс. судов.