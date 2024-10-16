Фоторепортаж — В Нью-Йорке прошел первый за шесть лет модный показ Victoria's Secret

Карла Бруни, Белла Хадид, Виттория Черетти, Ева Герцигова и другие модели на подиуме во время показа мод Victorias Secret

CentralAsia (CA) - Показ женского нижнего белья Victoria’s Secret вернулся после шестилетнего перерыва. Он прошел в Нью-Йорке на Бруклинской военно-морской верфи.

Супермодели Джиджи и Белла Хадид, Адриана Лима, Тейлор Хилл, Грейс Элизабет, Даутцен Крез, Барбара Палвин, Кэндис Свейнпол, Ирина Шейк, Алессандра Амбросио, Лю Вэнь, Изабели Фонтана вышли на подиум в образах с крыльями. Также были модели plus-size.

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С 1995 по 2018 год Victoria's Secret проводила показы, где модели в образе «ангелов» дефилировали под выступления мировых звезд. Однако с начала 2010-х бренд стали критиковать за устаревшие стандарты красоты, требуя больше инклюзивности и бодипозитива. Под давлением общественного мнения компания отказалась от показов, пообещав найти новые формы взаимодействия с аудиторией.

Теперь под руководством нового исполнительного директора Хилари Супер бренд планирует проводить шоу каждый год.