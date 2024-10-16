При взрыве бензовоза в Нигерии погибли более 90 человек

CentralAsia (CA) - В штате Джигава на севере Нигерии взорвался бензовоз, погибли по меньшей мере 94 человека, 50 пострадали, передает CNN со ссылкой на местную полицию.

Представитель ведомства уточнил, что число погибших и пострадавших — предварительное. Многие из погибших пытались собрать топливо, разлившееся в результате аварии.

По словам собеседника CNN, авария произошла накануне, 15 октября, в городе Маджиа. Водитель бензовоза не справился с управлением, автоцистерна перевернулась, а топливо вылилось в дренажную канаву. После чего местные жители «бросились вычерпывать топливо в тот момент, когда произошел взрыв», добавил он.

«Люди собрались вокруг места аварии, это и стало причиной массовых жертв. Мы обеспокоены тем, что, несмотря на предупреждения полиции, люди все равно продолжают собираться рядом с местом аварии»,— рассказал представитель полиции Джигавы в беседе с газетой Van Guard.

В Нигерии часто происходят аварии с участием бензовозов. В сентябре в штате Нигер погибли 59 человек в результате столкновения автоцистерны с грузовиком, перевозившим пассажиров и скот. По оценке Федеральной комиссии по безопасности дорожного движения, ежегодная смертность при ДТП в Нигерии приближается к 40 тыс. человек.

Как пишет AFP, после того как президент страны Бола Тинубу отменил субсидии в 2023 году, цены на бензин в Нигерии выросли в пять раз, что привело к дефициту топлива. В результате жители вынуждены сливать топливо из автоцистерн после аварий.