Как регулируется деятельность журналистов, блогеров и пресс-секретарей? Пример Узбекистана (фото)

Дилшод Саиджанов

CentralAsia (KG) - Группа журналистов из Кыргызстана на днях побывала в Узбекистане.

Летом этого года делегация журналистов из Узбекистана побывала в Кыргызстане. Взаимные пресс-туры были организованы в рамках договоренности президентов двух стран Садыра Жапарова и Шавката Мирзиеева.

Так, первый заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента Республики Узбекистан Дилшод Саиджанов рассказал журналистам из Кыргызстана о самом ведомстве, его деятельности и особенностях формирования информационной политики в стране.

«Наше Агентство — это медиарегулятор, который контролирует, мониторит всю информационную сферу, выявляет нарушения, делает определенные предписания, работает с блогерами и СМИ. Помимо этого мы стараемся формировать информационную политику. Вы же по своей практике знаете, что государственные органы не любят делиться, давать информацию или могут дать какой-то куцый пресс-релиз, а дальше уже не идут. Наша задачи именно максимально вытаскивать информацию, то есть мы хватаем пресс-секретаря и никогда его не отпускаем, не расслабляем его. Он обязан отработать по нашим вопросам. Например, условно мы решили провести ток-шоу на какую-то актуальную социальную тему. Пресс-секретарь обязан нам обеспечить экспертов. Мы за этим строго следим. Также он должен предоставить справочные материалы, потому что журналисты не могут всё знать, например, как у нас идет борьба с бедностью или как мы помогаем социальным слоям населения. Есть много деталей нормативных, практических, экспертных. Всё журналисты не знают, поэтому требуем, чтобы пресс-секретари предоставляли информацию, поэтому наша задача вытащить и обеспечить те задачи, которые важны. Тем самым мы помогаем журналистам», - сказал он.

Д.Саиджанов подчеркнул, что Агентство играет роль моста между госорганами и СМИ.

«Мы пытаемся убедить все госорганы, что без СМИ у них информационная политика не получится. Ни у государства, ни у них самих. Важно донести до министров, чтобы мышление поменялось и они видели в журналистах друга, который поможет рассказать о деятельности ведомства, президента тоже в той или иной сфере. Это было сложно. Например, в начале 2019 года госорганы ответили всего лишь на 13% запросов и обращений. Мы же собираем реакцию населения на ту или иную проблему. А каждая проблема связана с каким-то Министерством. В июне 2019 года, когда было принято постановление о создании системы пресс-служб, мы начали её активно внедрять. К концу того года мы довели этот показатель до 83%. А на сегодня стабильно 93-95% реагирования на запросы СМИ и обращения населения со стороны госорганов. Но за этим надо следить, как только расслабляешься госорганы стараются закрыться.

У нас есть критерии определенные, основное из которых наличие у госорганов своего пресс-пула. Они обязаны дружить сотрудничать с журналистами. У госорганов же много брифингов, а СМИ не всегда идут охотно. Например, могут выставить счет. А мы помогает, когда у госорганов сил не хватает. В этот момент мы помогает, объясняем, важность и актуальность вопроса», - рассказал он.

Отвечая на вопросы кыргызстанских журналистов, Саиджанов сообщил, что по законам «Об обращении граждан» и «О СМИ», остаются старые нормы 1997 и 2007 годов. Там даны сроки в одну и две недели для ответа госорганов на запросы СМИ. Но в современном мире это ничего не решает, поэтому, когда принималось постановление президента в 2019 году, в нём указали, что пресс-секретари, если будет устный запрос, должны ответить примерно в течение часа, а если вопрос сложный, то максимум даются сутки. Если письменно, то на ответ дается три дня.

«Но сейчас мы сделали так: все законодательные акты касательно информационной сферы (постановления Кабмина и президента) собрали в Единый информационный Кодекс, потому что всё распылено. Причем что-то было принято в 1993 году, а что-то в 2014-м, например. Так вот, всё в Единый Кодекс мы собрали и сейчас проект проходит обкатку вместе с ОБСЕ, ЮНЕСКО и нашими журналистами. В этом Кодексе основной момент (норма, имеющаяся в постановлении президента), который мы требуем — это в течение часа пресс-секретарь должен ответить хоть что-то на обращение, а подробнее в течение 3 часов. Там есть своё распределение. В целом 7 дней для запросов не актуально. Хотим сделать три рабочих дня», - сказал первый замглавы Агентства информации и массовых коммуникаций.

Далее он рассказал о полномочиях данного ведомства касательно регулирования работы пресс-секретарей государственных органов:

«Нам дали право координировать всех пресс-секретарей госорганов, поэтому там, где есть хоть небольшая доля государства в какой-либо организации, там значит есть пресс-секретарь и мы контролируем всю их деятельность, координируем. Они назначаются и увольняются с нашего согласия. Здесь ставилась задача такая — обеспечить открытость госорганов. Раньше ведь все госорганы были закрытые. Пришлось вот так через определенные нормативы, практики это всё продвигать.

Наше Агентство занимается отбором пресс-секретарей в госорганы. Есть управление по работе с пресс-секретарями. Все критерии отбора прописаны в постановлении президента от 2019 года. Главный критерий, чтобы они разбирались в журналисткой деятельности. Поэтому мы просим министров, чтобы они отбирали пресс-секретарей из числа журналистов. Иначе пользы от них не будет и нам придется их на себе тащить».

Д.Саиджанов добавил, что в Агентстве есть два крыла: журналисты и пресс-секретари. Если оба будут хорошо работать, то будет единая государственная информационная политика. Если же один из них забарахлит, то будут проблемы.

На вопрос о том, какие нарушения превалируют, он ответил, что распространение ложной информации.

«Есть известные блогеры, которые уже выучили законы за все эти годы. Мы же все время предписания направляем. Даем 24 часа, чтобы исправили контент. Если не исправляется, то идем в суд. Правила игры понятны. С топовыми блогерами проблем нет. Основная масса проблем с начинающими блогерами и блогерами среднего звена. Иногда могут такое нафантазировать, а когда начинаешь разговаривать, то говорят: «Ой, мы не знали». Бывает, что кто-то продвигает свои интересы, но с государственной точки зрения — это неверная информация. Просто банально мыслят капиталистическим мышлением, то есть хотят заработать. Мы соответственно объясняем, что есть Кодексы об уголовной и административной ответственностях. И там, и там есть статьи за распространение ложной информации. Сначала светит штраф, а потом, если продолжит, то тюрьма. Обычно на уровне нашего уведомления и штрафа многие понимают. 60% стараются быстро выполнить. Остальным звоним, объясняем. Не было такого, чтобы мы под суд отдали. Стараемся от этой практики подальше держаться. Она особой пользы не дает. Лучше поговорить и обучить, чем жестко наказывать. Блокировка и штраф осуществляется только судебными органами.

Мы просим как медиарегулятор, чтобы нам дали право, как ГАИ штрафуют на улице, составлять определенные протоколы по административным правонарушениям. Нам пока не дают такого права. Может быть на это есть причина, хотя это было бы более оперативно: кому-то дать уведомление и решить вопрос, не доводя до суда. Такой досудебный метод решения вопроса», - поделился Саиджанов.

По его информации, административный штраф за недостоверную информацию в Узбекистане составляет примерно 250-300 долларов, а при повторном случае судья сам определяет сумму штрафа исходя из нанесенного ущерба. Она составляет в разы больше — около 3-4 тыс. долларов.

«По поводу дезинформации в нашем Агентстве есть центр мониторинга. Центр по вопросам массовых коммуникаций называется он официально. Задача его работников — мониторить содержание СМИ и контента блогеров. Но СМИ почти ничего не нарушают. У нас нарушения через соцсети идут в основном — нарушают блогеры. И есть ресурсы, которые против нас из-за рубежа работают. Кстати, у вас в Кыргызстане недавно создали такой центр. Мы даже с его работниками консультировались, был момент. В законе «Об информатизации» имеется статья о том, чего в соцсетях нельзя допускать: культ насилия, пропаганда войны, порнография, суицид, наркотики и так далее, то есть целый пакет таких вот критериев. Ребята мониторят и, например, мы видим мошеннический веб-сайт. Мы вносим его в реестр запрещенных ресурсов, то есть он на территории Узбекистана блокируется. А по всем остальным соцсетям свои способы работы.

Давно мы пришли к выводу, что сколько не борись — один убираешь, а на его месте появляются 10 других, поэтому ключевой вывод — это медиаобразование. Без него, оказывается, никак. По этой причине мы даже в прошлом году особый отдел создали внутри Агентства. Это отдел по развитию медиаобразования. Наша задача — перейти от слов к делу, нам не нужны всякие декларации. Делаем конкретные ролики, например, по мошенничеству. Описали весь процесс условно. Задействовали центральный банк, МВД, генпрокуратуру. Чем больше контента на эту тему, тем лучше понимание проблемы среди населения. У нас 14 региональных управлений. Они работают с местными блогерами и журналистами. То есть у нас своя сети. Мы скидываем им в регионы и они дальше на места. Не сказать, что идеально работает, то это единственный путь. Эффективно используем сеть», - рассказал он.

Первый замглавы Агентства информации и массовых коммуникаций на вопрос о том, есть ли госзаказ (финансирование) для независимых журналистов, чтобы снимать такие ролики, ответил следующее:

«В Узбекистане нет понятия «независимый журналист». У нас два понятия есть: журналист, которое указано в законе «О статусе журналиста», и блогер, указанное в законе «Об информатизации». Отличие какое мы прописали — журналист обязан быть связан с редакцией. Должен быть некий договор. Обязательно должно быть слово «договор» — это может быть гражданско-правовой либо трудовой. А блогер — это любое гражданское лицо, которое выкладывает в открытую сферу именно данные какие-либо».

Он добавил, что с учетом оттока населения в своё время в Узбекистане русский язык стал почти, как иностранный. Подавляющая часть контента в стране на узбекском языке. Но есть места проживания этносов. В Самарканде, например, имеется газета на таджикском языке. Также есть казахская газета республиканского уровня. Русский контент в основном в Ташкенте и Самарканде немного. Сайты, которые на столицу Узбекистана ориентированы, стараются выдерживать русскоязычную версию и на узбекском языке, конечно. Но появляются все больше сайтов, которые готовят контент на узбекском и английском языках, без русского. При этом в Ташкенте все госорганы имеют три языка — этого формата придерживаются пока что, а население уже больше изучает английский, нежели русский язык.

«Мы проводим конкурсы среди журналистов. На подходе конкурс по детскому контенту. Планируем объявить его. Это для теле и радиоканалов. А для интернет-СМИ и газет мы до этого объявляли конкурс. Жюри обычно сами представители СМИ — приз около 1 тыс. долларов. Это тоже хороший, эффективный вариант. в условиях рыночной экономики пытаемся донести, чтобы каждый госорган заложил в свой бюджет средства для работы со СМИ. Уже ушли те времена, когда можно было сверху команду дать, чтобы что-то вышло в СМИ», - поделился Д.Саиджанов.

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В Агентстве есть большой зал для пресс-конференций, брифингов и других подобных мероприятий.

«У нас есть медиаплан по работе с этим залом. Обычно наш спикер всё координирует. Здесь полно журналистов, экспертов, выступают министры, их заместители. Здесь проходят основные мероприятия — общение с прессой. Помогаем пресс-секретарям. Они спокойно используют эту площадку».

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