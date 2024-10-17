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Впервые в Esports Chart появился индикатор монгольского языка

CentralAsia (MNG) -  

Во время турнира IEM Rio 2024 по количеству зрителей на монгольском языке вошло в тройку лидеров

Завершился турнир уровня S-tier IEM Rio 2024 в Рио-де-Жанейро, Бразилия, в котором соревновались 16 лучших команд мира по Counter Strike. Матч за первенства, который длился с 7 по 10 октября, проходил на Pharmacy Arena в Рио. Украинская команда NAVI одержала победу на турнире IEM Rio 2024, в котором приняли участие лучшие команды мира по Counter Strike.

Старейшее киберспортивное мероприятие, инициированное восемнадцать лет назад компанией-разработчиком программного обеспечения Intel, пришло к нам в 2007 году под названием Intem Extreme Masters.

На мероприятии IEM Rio 2024 по Counter-Strike 2 количество зрителей выросло по сравнению с прошлым годом.

Платформа для прямых трансляций

  • 460 206 зрителей на платформе Twitch.

  • 268 271 зритель на платформе YouTube.

Учитывая количество зрителей на основных языках прямой трансляции:

  • Португальскую трансляцию посмотрели 245 503 зрителя.

  • Англоязычную трансляцию посмотрели 294 124 зрителя.

В категории Другие языки:

  • 177 548 зрителей на русском языке.

  • 85 741 зритель на украинском языке.

  • 37 335 зрителей на монгольском языке. (Команда The MongolZ заняла в турнире 7-8 место)

Досадной проблемой стали многочасовые перелеты команд-участниц и потеря багажа спортсменов. Команда The MongolZ провела в полетах 25–30 часов, посещая разные города и страны по 2–3 раза. Тогда команда Mouz летела 11 часов из Германии в Рио-де-Жанейро.

источник: MiddleAsianNews

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