Диаграмма дня: 75 лет китайско-монгольских отношений

CentralAsia (MNG) - В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией.

Будучи дружелюбными соседями, имеющими общие горы и реки, две страны за последние 75 лет добились плавного развития своего стратегического партнерства.

В этом году также отмечается 30-я годовщина Договора о дружбе и сотрудничестве между Китаем и Монголией и 10-я годовщина всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Монголией. В 2017 году стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Китай уже много лет является крупнейшим торговым партнером Монголии и источником инвестиций. В 2023 году объем торговли между Китаем и Монголией достиг 16,59 млрд долларов США, из которых экспорт Китая в Монголию составил около 3,47 млрд долларов США, а импорт из Монголии вырос до 13,12 млрд долларов США.

источник: MiddleAsianNews

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