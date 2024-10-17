экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Диаграмма дня: 75 лет китайско-монгольских отношений

CentralAsia (MNG) -  В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией.

Будучи дружелюбными соседями, имеющими общие горы и реки, две страны за последние 75 лет добились плавного развития своего стратегического партнерства.

В этом году также отмечается 30-я годовщина Договора о дружбе и сотрудничестве между Китаем и Монголией и 10-я годовщина всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Монголией. В 2017 году стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Китай уже много лет является крупнейшим торговым партнером Монголии и источником инвестиций. В 2023 году объем торговли между Китаем и Монголией достиг 16,59 млрд долларов США, из которых экспорт Китая в Монголию составил около 3,47 млрд долларов США, а импорт из Монголии вырос до 13,12 млрд долларов США.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com