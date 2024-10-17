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Мужская сборная Монголии впервые завоевала чемпионский трофей на ЧМ OMC HAIRWORLD в Париже

CentralAsia (MNG) -  

Мужская сборная Монголии впервые завоевала чемпионский командный трофей на чемпионате мира по парикмахерскому искусству OMC HAIRWORLD, проходившем в Париже, столице Франции.

В конкурсе приняли участие 1000 мужчин-парикмахеров и косметологов из более чем 50 стран мира, а в технической категории победила наша мужская команда.

Organization Mondiale Coiffure (OMC) — это ведущий мировой авторитет в парикмахерском деле и индустрии красоты. Основанная в 1946 году в Лионе, Франция, OMC представляет собой вершину мирового совершенства в области волос, ногтей и эстетики. С членами из 50 стран они представляют собой динамичное и разнообразное сообщество, стремящееся развивать искусство и науку парикмахерского искусства.

OMC — официальная всемирная организация, организующая чемпионаты мира в сфере парикмахерского искусства и красоты и вручающая титул ЧЕМПИОН МИРА.

источник: MiddleAsianNews

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