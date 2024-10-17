Вице-спикер парламента Булгантуяа встретилась с членами группы по связям британского парламента с МПС

CentralAsia (MNG) -

Булгантуяа Хурэлбаатар, заместитель спикера Великого Государственного Хурала (ВГХ) Монголии, депутаты Номинчимэг Одсурэн, Хосбаяр Ганбат и Генеральный секретарь ВГХ Баасандорж Барсурэн принимают участие на 149-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), проходящей в Женеве, Швейцария. Оө этом сообщила пресс-служба ВГХ.

15 октября, делегация во главе с заместителем спикера Великого Государственного Хурала Булгантуяа Хурэлбаатар встретилась с членами Парламентской группы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Булгантуяа выразила удовлетворение тем, что Соединенное Королевство успешно провело парламентские выборы в июле, и что она была рада встретиться с представителями, избранными членами Палаты общин и членами Палаты лордов.

Она также отметила, что в июне этого года ВГХ Монголии успешно провело очередные выборы и впервые в соответствии с внесенными в Конституцию Монголии поправками были избраны 126 депутатов от пяти партий и блоков. И заявила, что по итогам выборов число женщин-депутатов ВГХ составило 32 человека, что составляет 25,4 процента от общего числа депутатов, что является самым высоким показателем за всю историю парламента Монголии. Она также сообщила, что в сентябре прошлого года в ВГХ была официально создана Группа монголо-британской дружбы.

Кроме того, по ее словам, она полностью уверена, что ранее отложенный визит британских парламентариев в Монголию на этот раз пройдет успешно и сотрудничество между законодательными органами двух стран расширится.

Глава британской парламентской делегации, член совета директоров МПС Александр Дэвид Собель заявил, что рад возможности встретиться с представителями во главе с заместителем спикера парламента Монголии Булгантуяа Хурэлбаатар. Он выразил готовность посетить страну с визитом.

источник: MiddleAsianNews

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