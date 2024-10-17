Австралия и Монголия подпишут важнейшее соглашение на благо граждан обеих стран

CentralAsia (MNG) -

Начнутся переговоры по соглашению о социальном обеспечении между Австралией и Монголией

16 октября 2024 г.

Лейбористское правительство Австралии вступает в переговоры с правительством Монголии по двустороннему соглашению о социальном обеспечении.

Соглашение расширит доступ к некоторым пособиям по социальному обеспечению в Австралии и Монголии для имеющих на них право лиц, которые жили и/или работали в обеих странах.

Министр социальных служб Аманда Ришворт заявила, что соглашение не только поможет укрепить связи с Монголией, но и предоставит большую свободу и выбор лицам, имеющим на это право, в отношении того, как и где проводить свою пенсию.

«Обычно соглашения позволяют людям максимизировать свой доход, помогая им получать выплаты как из Австралии, так и из других стран, где они провели часть своей жизни, зарабатывая на жизнь», — сказала министр Ришворт.

«Соглашение также может принести пользу как предприятиям, так и частным лицам в обеих странах.

Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что начало переговоров является важным шагом в развитии отношений между Австралией и Монголией.

«Австралия и Монголия работают вместе над углублением сотрудничества в различных областях, включая связи между людьми, экономические и образовательные связи.

«Это соглашение о начале переговоров принесет пользу как монголам, так и австралийцам и будет способствовать развитию торговли и инвестиций между нашими двумя странами».

Соглашение между Австралией и Монголией будет основываться на существующем портфеле Австралии из 32 международных соглашений о социальном обеспечении после недавнего вступления в силу Соглашения о социальном обеспечении между Австралией и Сербией.

Посол Монголии Даваасурэн Дамдинсурэн заявил, что он расценивает это соглашение как важную веху в укреплении отношений между Монголией и Австралией.

«Это демонстрирует приверженность обоих правительств защите и обеспечению прав и интересов своих граждан, проживающих за рубежом», — заявил посол Даваасурэн.

Посол Даваасурэн признает важность соглашения для укрепления двусторонних отношений между людьми и поощрения торговли и инвестиций между двумя странами.

«Это соглашение принесет огромную пользу народам обеих стран, проживающим на территории друг друга».

Помимо улучшения двусторонних отношений, международные соглашения о социальном обеспечении:

помогать имеющим на это право лицам, переехавшим из Австралии в страну-участницу соглашения, получать пенсии из обеих стран, к которым они в противном случае не смогли бы получить доступ,

предоставлять повышенную гибкость и выбор имеющим на это право лицам после выхода на пенсию, а также

сокращать издержки бизнеса, содействовать двусторонней торговле и инвестиционным возможностям.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения