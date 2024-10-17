Урожайность Монголии превысила прошлогодние показатели, — UkrAgroConsult

CentralAsia (MNG) -

На сегодняшний день в Монголии собрано более 260 тысяч тонн зерна, сообщает украинский портал UkrAgroConsult 16 октября со ссылкой на Национальный статистический комитет Монголии.

В сообщении отмечается, что собрано более 262 тыс. тонн зерна, 95,2 тыс. тонн картофеля, 121 тыс. тонн овощей и 403 тыс. тонн сена.

Урожай зерна увеличился на 200 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что это связано с ростом объемов земледелия в рамках Нового кооперативного движения и ранним началом уборки урожая в связи с ожидаемым ранним похолоданием.

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, по состоянию на 1 октября 2024 года в стране обработано 286,9 тыс. га земли, что на 8,3 тыс. га или 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За почти 30 лет работы на агрорынках UkrAgroConsult накопил обширную базу данных, которая легла в основу платформы AgriSupp.

AgriSupp — это многофункциональная онлайн-платформа с рыночной аналитикой по зерновым и масличным культурам, которая позволяет получать доступ к ежедневной оперативной информации о рынках Черного моря и Дуная, аналитическим отчетам, историческим данным.

источник: MiddleAsianNews

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