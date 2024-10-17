Мишустин провел в Исламабаде переговоры с премьер-министрами Монголии и Китая

CentralAsia (MNG) -

Мишустин назвал приоритетом развитие сотрудничества с Монголией и Китаем

Трёхсторонние переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина с премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и премьером Госсовета КНР Ли Цяном начались в Исламабаде.

В столице Пакистана, где проходит Совет глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), премьер-министр России Михаил Мишустин провел трехстороннюю встречу с коллегами из Монголии и Китая.

По его словам, укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с этими странами является одним из приоритетов внешней политики Москвы.

"Готовы вместе работать для процветания наших стран, повышения качества жизни наших граждан", - заверил глава кабмина РФ. Тем более, что в современном мире, когда формируется новая многополярная архитектура, повышается значение эффективного регионального сотрудничества, добавил Мишустин.

«Мы готовы работать вместе ради процветания наших стран, повышения качества жизни наших граждан», — заверил глава российского кабмина. Тем более, что в современном мире, когда формируется новая многополярная архитектура, возрастает значение эффективного регионального взаимодействия, добавил Мишустин.

Премьер-министр России уверен, что новые трехсторонние соглашения станут надежной основой для развития «тройки». Он напомнил об утвержденной программе создания экономического коридора Китай — Монголия — Россия, которая нацелена на укрепление взаимодействия в сфере трансграничной транспортной инфраструктуры, таможенного администрирования, промышленности, инвестиций и охраны окружающей среды и, конечно, приграничного межрегионального сотрудничества.

источник: MiddleAsianNews

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