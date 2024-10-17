Китай готов укреплять сотрудничество с Монголией и Россией

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Китая Ли Цян предложил более тесные трехсторонние связи с Монголией и Россией на встрече в среду с коллегами из соседних стран, состоявшейся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили государственные СМИ.

За последние годы эти три страны стали ближе друг к другу: в этом году Китай и Монголия расстелили красную дорожку для президента России Владимира Путина, как это сделала Москва для Си Цзиньпина в 2023 году, прежде чем Пекин принял президента Монголии.

«Китай готов работать с Монголией и Россией для дальнейшего укрепления взаимного доверия, усиления координации и содействия более глубокому... трехстороннему сотрудничеству», — заявил Ли, второй по рангу чиновник Китая, согласно официальному информационному агентству Синьхуа.

Он разговаривал с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем.

Монголия не является членом ШОС, возглавляемого Китаем евразийского блока безопасности, вместо этого выбрав статус государства-наблюдателя с 2004 года. Тем не менее, Китай продолжает мягко подталкивать своего меньшего соседа к присоединению к группе из 10 стран.

Богатая ресурсами, не имеющая выхода к морю страна также обхаживает чиновников из Соединенных Штатов, которые обещали инвестировать в ее горнодобывающую и тяжелую промышленность.

Но Вашингтон раскритиковал решение Улан-Батора принять Путина в сентябре, проигнорировав ордер на его арест от Международного уголовного суда в Гааге.

источник: MiddleAsianNews

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