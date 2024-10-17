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КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей
Продолжение: Южная Корея ответила стрельбой на подрыв КНДР дорог на границеПредыстория: Южная Корея обвинила КНДР в подрыве участков дорог на границе

CentralAsia (CA) -  Власти КНДР приняли меры для «полного физического разрыва» железнодорожного и транспортного сообщения с Южной Кореей в восточном и западном районах южной границы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

К сообщению ЦТАК прикреплены три фотографии со взрывами. Согласно сообщению агентства, подрывы были произведены 15 октября на 60 метрах дорог в селе Камхо провинции Канвон и селе Тоннэ Пханмунского района. Принятые меры власти КНДР объяснили тем, что конституция страны признает Южную Корею «абсолютно враждебным государством»

В Минобороны КНДР заявили, что в дальнейшем планируется принять меры по «превращению заблокированной южной границы в вечную крепость».

15 октября о подрыве дорог сообщало южнокорейское агентство «Рёнхап». Южная Корея, как сообщалось, ответила на подрыв дорог выстрелами на своей территории.

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