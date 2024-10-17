Зеленский представил в Раде свой «план победы»

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление в Верховной Раде и представил свой «план победы», сообщает «Страна.ua».

Зеленский заявил депутатам, что «план победы» будет «мостом к саммиту мира». Благодаря ему можно будет завершить военные действия «не позднее 2025 года».

Пункты плана следующие:

Приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны.

Продолжение операций на территории России и снятие ограничений на удары по ее территории. Совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет; доступ к разведданным партнеров.

Размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета».

Развитие стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций против РФ.

После окончания войны украинские военные могут использовать свой опыт для укрепления обороны НАТО и Европы. Контингент США в Европе смогут заменить украинские военные.

По словам Зеленского, второй, третий и четвертый пункты имеют тайные приложения, которые представили партнерам.

В своем выступлении с «планом победы» Зеленский особенно акцентировал внимание на том, что Украина обладает стратегическими ресурсами на триллионы долларов: ураном, титаном, литием, графитом - и предложил защищать их и зарабатывать на них совместно. Президент заявил, что они усилят либо Россию, либо Украину с Западом.

Также он упомянул производство электроэнергии и продовольствие. По его мнению, захват этих ресурсов является одной из ключевых целей военных действий РФ.

«И это наша возможность экономического роста, усиления Евросоюза ради экономической и безопасностной автономии. И это возможность для Штатов и партнеров из G7 работать с Украиной, которая может обеспечить прибыль на инвестицию», - заявил Зеленский.

Он добавил, что к этому пункту есть тайное дополнение, которое передано партнерам.

Украина предлагает США и Европе заключить соглашение о «совместной охране этих ресурсов, общего инвестирования и совместного использования экономического потенциала».

Также Зеленский затронул тему мирных переговоров. Как он сказал, западные партнеры непублично все чаще говорят о переговорах, а не справедливости для Украины. При этом союзники отнеслись к его плану «очень практично, внимательно», команды сейчас обсуждают детали.