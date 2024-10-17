У Путина нет проблем со здоровьем, - Песков

CentralAsia (CA) - У президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем, заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Пескову задали соответствующий вопрос, после того как Путин во время совещания с правительством в контексте обсуждения вакцинации от гриппа упомянул, что регулярно проходит медицинские обследования в Центральной клинической больнице.

Как подчеркнул Песков, визиты Путина в ЦКБ — это «обычные диспансеризации», которые проводятся в профилактических целях.

Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что вакцинируется, в период пандемии коронавируса он также делал прививки.