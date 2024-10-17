У Путина нет проблем со здоровьем, - Песков
- Азия и мир, общество
- 9:57, 17 октября 2024
- Просмотров: 4462
- Обновлено: 10:21, 17 октября 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - У президента России Владимира Путина нет проблем со здоровьем, заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пескову задали соответствующий вопрос, после того как Путин во время совещания с правительством в контексте обсуждения вакцинации от гриппа упомянул, что регулярно проходит медицинские обследования в Центральной клинической больнице.
Как подчеркнул Песков, визиты Путина в ЦКБ — это «обычные диспансеризации», которые проводятся в профилактических целях.
Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял, что вакцинируется, в период пандемии коронавируса он также делал прививки.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.