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В Казахстане телефонные номера будут выдавать через правительственный портал
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане планируют внедрить выдачу телефонных номеров исключительно через правительственный портал, пишет Zakon.kz.

По словам вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Асхата Оразбека, эта мера призвана противодействовать телефонному мошенничеству. Министерство цифрового развития Казахстана, по его словам, представит соответствующую законодательную инициативу в ближайшее время.

«Сейчас операторы связи выдают номера пользователям и сим-карты. Мы вернем номерной план государству, и граждане будут получать номер сотового либо городского (телефона) на портале электронного правительства либо через мобильное приложение eGov mobile,— рассказал вице-министр в среду на заседании Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана.— Кроме того, мы ограничим количество сим-карт на одно физическое (лицо).— И юридические лица, которые получают сейчас без контроля сим-карты для коммерческого использования, они должны будут по каждому номеру обосновывать его использование».

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