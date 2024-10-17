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Москву накрыл радиационный туман. Фото

CentralAsia (CA) -  В Москве образовался радиационный туман, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, видимость ухудшалась в районе аэропортов Шереметьево и Внуково.

«Туман образовался за счет ночного радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха в условиях ясного неба, штиля и конденсации водяного пара»,— написал Тишковец в Telegram. Он спрогнозировал, что туман рассеется через 2–3 часа после восхода солнца.

По данным синоптика, в Шереметьево видимость в тумане ухудшалась до 500 м, во Внуково — до 300 м. Столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово и подмосковный Жуковский сообщили «РИА Новости», что задержек в работе не произошло.

Радиационный туман возникает в результате радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы. Радиационное охлаждение — это снижение температуры за счет теплового излучения.

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