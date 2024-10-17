В Казахстане разрабатывают новый закон, направленный на устранение причин буллинга

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана разрабатывает новый закон «О профилактике правонарушений», который направлен на эффективность защиты прав несовершеннолетних и устранение причин, способствующих буллингу и насилию. Об этом говорится в ответе премьер-министра Олжас Бектенова на запрос депутатов мажилиса.

«Ведется работа по разработке концептуально нового единого закона “О профилактике правонарушений”, принятие которого позволит повысить эффективность защиты прав несовершеннолетних и устранить причины, способствующие буллингу и насилию», - сообщил Бектенов депутатам.

В справочной информации отмечается, что новый документ объединит шесть действующих законов: «О профилактике правонарушений», «О бытовом насилии», «О правонарушениях среди несовершеннолетних», «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка», «Об административном надзоре за освобожденными», «О пробации».

Кроме того, сообщил глава правительства, депутаты мажилиса рассматривают законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов». Документом вносятся изменения в статью 140 Уголовного кодекса по ужесточению ответственности родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Отмечаетсябуллинг

, что в сравнительной таблице, опубликованной на сайте мажилиса, не указаны поправки в Уголовный кодекс, о которых говорит Бектенов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения