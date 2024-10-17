Узбекистанец приговорен на родине к трем годам колонии за участие в боевых действиях в Украине

CentralAsia (UZ) - Гражданин Узбекистана осужден на три года лишения свободы за участие в военных действиях на территории Украины. Приговор вынес Джизакский суд, сообщает UzNews.uz.

По данным следствия, 56-летний уроженец Джизакской области Ш. Д. работал в Санкт-Петербурге. В августе 2023 года он добровольно поступил на военную службу и стал воевать против Украины в Донецкой и Луганской областях. В октябре того же года получил осколочные ранения, после чего был доставлен в военный госпиталь в Санкт-Петербурге. Вскоре после выписки вернулся в Узбекистан.

В суде узбекистанец полностью признал свою вину. По его словам, в России он столкнулся с множеством трудностей и поэтому решил последовать совету принять гражданство РФ. Во время регистрации его заставили подписать контракт на службу в Вооруженных силах России и, не дав времени на чтение документа, отправили в Донецкую область.

О том, что подсудимый принимал участие в военных действиях, стало известно во время проверки граждан, которые длительное время находились за границей и вернулись на родину. В телефоне Ш. Д. нашлись справка, выданная военным госпиталем Вооруженных сил РФ, и фотография российского паспорта.

Согласно заключению комиссионной экспертизы, на ногах и руках Ш. Д. обнаружены многочисленные ранения. Характер этих травм и наличие инородных тел — мелких осколков снарядов — указывает на то, что эти повреждения возникли в результате взрывной волны.

Суд признал Ш. Д. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 154 («Наемничество») Уголовного кодекса Узбекистана, и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Минимальное наказание за наемничество, предусмотренное статьей 154 УК, составляет 5 лет лишения свободы.