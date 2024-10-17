В Египте открыли самый большой музей древностей, который строили больше 20 лет. Фото

CentralAsia (CA) - Большой египетский музей, в котором представлена крупнейшая в мире коллекция древнеегипетских артефактов, открыл двери в некоторые из своих выставочных залов, сообщает «Би-би-си».

Комплекс площадью почти 500 тыс. кв. метров, расположенный недалеко от пирамид в Гизе, создавался более 20 лет.

В нем будет представлено более 100 тыс. экспонатов, включая сокровища из гробницы царя Тутанхамона.

Бесценная коллекция юного фараона еще не представлена публике, но уже сейчас посетители могут увидеть самые разные предметы — от статуй до саркофагов и мумий.

Первоначально музей планировалось открыть в 2012 году, но из-за дороговизны, политических потрясений, а затем и пандемии ковида строительство неоднократно откладывалось.

На сегодняшний день стоимость проекта превысила 1 млрд долларов.

Пока открытые для посетителей части экспозиции работают в тестовом режиме. Дата официального открытия еще не объявлена.

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