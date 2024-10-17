В Египте открыли самый большой музей древностей, который строили больше 20 лет. Фото

- Азия и мир, общество
- 16:37, 17 октября 2024
- Просмотров: 1814 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Большой египетский музей, в котором представлена крупнейшая в мире коллекция древнеегипетских артефактов, открыл двери в некоторые из своих выставочных залов, сообщает «Би-би-си».
Комплекс площадью почти 500 тыс. кв. метров, расположенный недалеко от пирамид в Гизе, создавался более 20 лет.
В нем будет представлено более 100 тыс. экспонатов, включая сокровища из гробницы царя Тутанхамона.
Бесценная коллекция юного фараона еще не представлена публике, но уже сейчас посетители могут увидеть самые разные предметы — от статуй до саркофагов и мумий.
Первоначально музей планировалось открыть в 2012 году, но из-за дороговизны, политических потрясений, а затем и пандемии ковида строительство неоднократно откладывалось.
На сегодняшний день стоимость проекта превысила 1 млрд долларов.
Пока открытые для посетителей части экспозиции работают в тестовом режиме. Дата официального открытия еще не объявлена.