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Россия непобедима в военном отношении, - Токаев
Предыстория: Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь заявил, что Россия непобедима в военном отношении, передает Акорда.

«Как я уже сказал в ходе переговоров с канцлером [ФРГ] Шольцем, Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населением этой страны политики президента Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет», - сказал он на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.

Альтернативой, с его слов, является «война на взаимное истребление».

«Возможно, некоторые мировые силы заинтересованы в этом, но это путь в бездну. Стремление к миру путем конструктивных переговоров - это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия», - заявил Токаев.

Токаев заявил о непобедимости России в военном отношении во время визита в Астану канцлера Германии Олафа Шольца в сентябре. По его мнению, хороший шанс на перемирие был упущен из-за отказа заключить Стамбульское соглашение.

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