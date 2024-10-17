Генерал КСИР: У Ирана есть более мощное оружие, чем ядерное

CentralAsia (CA) - Иран располагает секретным оружием, значительно превосходящим ядерное, заявил бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Эбрахим Ростами.

Его слова, которые приводит IFP, прозвучали на фоне недавнего требования иранских парламентариев изменить неядерную доктрину страны, учитывая угрозу со стороны Израиля.

Ростами уточнил, что сведения о таком вооружении — строго засекреченная информация. Генерал КСИР, пишет IFP, «намекнул на прошлые тактические операции, ссылаясь на инциденты, когда были атакованы нефтяные танкеры в порту Фуджейры в ОАЭ».

«Я не буду говорить, кто их осуществил, но пять танкеров взорвались в высшей степени охраняемом порту Фуджейры. Они даже не знали, откуда был нанесен удар»,— сказал он. Генерал добавил, что ОАЭ подали жалобу против Ирана в ООН, однако не смогли предоставить доказательства.

Комментируя требование парламентариев, вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в стране давно ведутся дискуссии об изменении ядерной доктрины. По его словам, несколько месяцев назад законодатели обратились к верховому лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с просьбой изменить фетву в части права Ирана на ядерное оружие.

1 октября Иран атаковал Израиль, выпустив более 200 ракет, — большинство были сбиты ПВО. Иран назвал эту атаку ответом на смерть лидера ливанской организации «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана. Израильская армия пообещала «серьезный и значительный ответ». Накануне, 15 октября, в Израиле согласовали способ и время атаки на Иран.