Госдума одобрила законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри»

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CentralAsia (CA) - Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды «отказа от деторождения», сообщает «Интерфакс».

Кроме того, одобрен законопроект о введения штрафов за распространение подобной информации.

РБК отмечает, что «за» проголосовали 388 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри» внесла группа российских депутатов и сенаторов 25 сентября. Среди авторов документа — председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Они, в частности, предлагают блокировать сайты, где есть информация, «пропагандирующая отказ от деторождения». Другие предложенные поправки запрещают использовать информацию, «пропагандирующую отказ от деторождения», в СМИ и рекламе.

Физическим лицам грозят штрафы до 400 тысяч рублей, должностным — до 800 тысяч, юридическим — до пяти миллионов.

Володин утверждал, что положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка. В пояснительной записке к документу говорится, что «идеология бездетности» ведет к «деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения».