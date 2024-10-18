Команда The MongolZ обыграла команды Финляндии и Украины и вышли в плей-офф

CentralAsia (MNG) -

16 октября в финском Эспоо стартовал турнир Elisa Masters Espoo 2024 с призовым фондом 200 000 USD, организованный Elisa Esports.

Монгольская команда одержала победу над сборными Финляндии и Украины и вышел в плей-офф турнира «Elisa Masters Espoo 2024» с призовым фондом 200 000 USD.

На это соревнование была приглашена монгольская команда The MongolZ. Войдя в группу «А», они провели свой первый матч против хозяев поля «JANO Esports» из Финляндии и выиграли в Inferno со счетом 13:7.

После этого они сыграли против украинской команды «В8» за первенство группы со счетом 2-0 (Nuke 13-3, Inferno 13-8) и вышли в плей-офф, заняв первое место в группе А.

Полуфиналы плей-офф пройдут в формате Bo3, а чемпионат – Bo5.

Игры плей-офф монгольской команды начнутся в субботу, 19 октября, в 21:30.

источник: MiddleAsianNews

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