Американский бренд SUBWAY открыл второй филиал в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

В июле 2024 года Tavan Bogd Group открыла в столице первый филиал бренда вкуснейших сэндвичей Subway, имеющего 37 000 филиалов в 110 странах и обслуживающего 7,6 млн клиентов в день на основе официальных прав франшизы. Прошло более двух месяцев с момента открытия первого филиала, но второй филиал открылся на этаже B1 Центра KAWAI, расположенного за Государственным цирком.

Бренд SUBWAY со слоганом «Ешь свежее, чувствуй себя хорошо» предлагает каждому покупателю широкий выбор вариантов меню, учитывающих региональные особенности, а секрет вкусных и полезных сэндвичей SUBWAY заключается в том, что они помогают вам похудеть и содержат множество полезных ингредиентов.

Subway — сеть ресторанов быстрого обслуживания, работающая по принципу франчайзинга. Крупнейшая по количеству точек предприятий общественного питания сеть в мире. Официальное название фирмы Subway, предоставляющей услуги франчайзинга: Doctor’s Associates, Inc. Фирма была основана в 1965 году 17-летним Фредом ДеЛюкой. Subway позиционирует себя как здоровую альтернативу стандартным сетям ресторанов быстрого обслуживания.

источник: MiddleAsianNews

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