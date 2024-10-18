В Улан-Баторе прошел национальный семинар по инфраструктуре ядерной энергетики

CentralAsia (MNG) -

МАГАТЭ оказывает Монголии поддержку в получении международного опыта в области ядерной энергетики

14 октября 2024 года в библиотеке Государственного университета Монголии в Улан-Баторе состоялся национальный семинар и дискуссия на тему «Инфраструктура ядерной энергетики: национальная позиция и планирование», организованные Комиссией по ядерной энергетике Монголии.

Чадраабал Маваг, глава Департамента ядерных технологий Комиссии по ядерной энергетике Монголии, отметил: «План действий правительства отражает реализацию и фундаментальные исследования в области использования ядерной энергии, над которыми мы работаем совместно с Рабочей группой. В соответствии с этим Монголия сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам, связанным с использованием ядерной энергии, ее применением и методологией. Другими словами, МАГАТЭ оказывает Монголии поддержку в получении международного опыта в области ядерной энергетики, а также предоставляет консультации по кадровым ресурсам, подготовке рабочей силы, организации благоприятной правовой среды, проведении предварительных технико-экономических обоснований и обеспечении эксплуатационной безопасности».

Г-н Чадраабал Маваг далее подчеркнул: «В связи с глобальным энергетическим переходом 27 стран выразили свою заинтересованность в строительстве атомных электростанций или, другими словами, в использовании ядерной энергии. Среди них 11 стран приняли решение использовать ядерную энергию, тогда как 16 стран в настоящее время проводят исследования по этому вопросу, включая Монголию».

Реелика Руннель, руководитель отдела радиационной и ядерной энергетики Эстонии, одной из стран, принявших решения об использовании ядерной энергии, представила опыт Эстонии, отметив: «Страны во всем мире обращаются к ядерной энергетике для обеспечения энергетической безопасности и стабильности, одновременно решая проблемы изменения климата. В частности, все более широкое распространение получает разработка малых модульных реакторов. Эстония принимает решения по расширению использования зеленой энергии».

Г-жа Реелика Руннел подчеркнула необходимость трех ключевых организаций для реализации программ в области ядерной энергетики:

Подразделение, ответственное за разработку и реализацию проекта, именуемое NEPIO, или владелец-оператор атомной электростанции,

Правительственная организация-исполнитель, отвечающая за программу в области ядерной энергетики и описывающая ее обязанности,

Независимая контрольная организация, обеспечивающая безопасность операций.

источник: MiddleAsianNews

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